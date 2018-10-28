الأمير هاري وزوجته ميجان يصلان نيوزيلندا

ولينجتون- (د ب أ):

وصل الأمير هاري وزوجته ميجان نيوزيلندا، الأحد، في آخر محطة في جولتهما التي استمرت 16 يوما.

واستقبلت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن وعمدة نيوزيلندا جاستين ليستر دوق ودوقة ساسكس لدى وصولهما مع عدد من أعضاء فريق نيوزيلندا الذي كان يشارك في دورة ألعاب انفكتوس للمحاربين القدامي والمصابين في الحروب.

وبدأ الزوجان الملكيان جولتهما في نيوزيلندا، التي سوف تستمر أربعة أيام، بحضور مراسم استقبال تقليدية للسكان الأصليين" الماوريين" في مقر حاكم عام نيوزيلندا باتسي ريدي، كما أنهما سوف يحضران حفل استقبال للاحتفال بالذكرى الـ125 لحصول النساء على حق الاقتراع في البلاد.

ومن المقرر أن يزور هاري وميجان شواطئ منتزه ابيل تاسمان، كما سوف يلتقيان بشباب مشاركون في عدة مشاريع تتعلق بالصحة العقلية.

ومن المقرر أن يتوجه هاري وميجان إلى أوكلاند بعد غد الثلاثاء، حيث سوف يعلنان ضم منطقة تقدر مساحتهما بـ20 هيكتارا لمبادرة " كومنولث كانوبي" التي تشرف عليها الملكة إليزابيث، التي تم تدشينها عام 2015 لتكون بمثابة شبكة من برامج حماية الغابات، بعد ذلك سوف يشاركان الأطفال في ممارسة لعبة تقليدية.

وسوف يتوجه هاري وميجان الأربعاء المقبل إلى مدينة روتوروا، التي تعرف باسم " مدينة الكبريت" بسبب رائحة البيض المتعفن، الناجم عن النشاط الحراري الأرضي في مدينة نورث إيلاند.

كما سوف يتسن للزوجين الملكين فرصة رؤية الطيور النادرة في نيوزيلندا، قبل أن يعودا للبلاد الخميس المقبل.