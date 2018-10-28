انطلاق عملية عسكرية عراقية لتعقب خلايا داعش شمال شرق ديالى

بغداد -أ ش أ :

بدأت قوات أمنية عراقية مشتركة عملية عسكرية صباح اليوم الأحد لتعقب خلايا تنظيم داعش الإرهابي في مناطق شمال شرقي محافظة ديالى، تشمل عدة قري بالمحافظة.

أعلن ذلك مصدر أمني عراقي اليوم الأحد -في تصريح نقلته قناة (الاخبارية العراقية) ـ وقال " إن قوات أمنية مشتركة انطلقت صباح اليوم بتنفيذ عملية عسكرية من محاور عدة لتعقب وملاحقة خلايا داعش ، وأن العملية جاءت في عدة مناطق وبساتين وهي ( قرى زهرة وعبد الحميد ودورة و بوذجة شمال شرقي ديالى).

وأضاف المصدر " أن العملية متعددة المحاور وتهدف لتطهير تلك المناطق من الخلايا الإرهابية بشكل نهائي للحفاظ على سلامة المواطنين هناك".

وتعد شمال شرقي ديالى من المناطق الساخنة التي تشهد خروقا أمنية بين الحين والآخر، نتيجة اختباء بعض الخلايا الإرهابية في أراضيها وبساتينها ذات الطبيعة الجغرافية المعقدة للغاية.