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استشهاد فلسطيني بقطاع غزة متأثرا بجروح خلال مسيرات العودة

09:11 ص الأحد 28 أكتوبر 2018
استشهاد فلسطيني بقطاع غزة متأثرا بجروح خلال مسيرات العودة

غزة -أ ش أ :
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة استشهاد مواطن متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مسيرات العودة.
وقالت الوزارة -في بيان لها اليوم الأحد -إن المواطن يحيى بدر الحسنات 37 عاما من سكان المغراقة بالمحافظة الوسطى استشهد فجرا متأثرا بجروحه التي اصيب بها بطلق ناري بالرأس في مسيرة الجمعة الحادية والثلاثين لمسيرات العودة وكسر الحصار.
وباستشهاد الحسنات، يرتفع عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا خلال الجمعة الحادية والثلاثين لمسيرات العودة وكسر الحصار إلى سبعة شهداء.

هذا المحتوى من

استشهاد فلسطيني مسيرات العودة الاحتلال الاسرائيلي

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