فشل إطلاق صاروخ فضاء صيني خاص

بكين-(د ب أ):

أعلنت شركة "لاندسبيس" الصينية الخاصة، في بيان لها على حسابها على موقع (وي تشات) الصيني للتواصل الاجتماعي، إن صاروخا للشحن من تصميمها، فشل في دخول مدار الكرة الأرضية بعد إطلاقه بعد ظهر السبت.

وكان الصاروخ "زوك 1" يحمل أيضا القمر الاصطناعي "ويلاي-1". وفي حال كانت العملية قد كللت بالنجاح، كانت "لاندسبيس" ستصبح أول شركة صينية تجارية تطلق قمرا اصطناعيا إلى الفضاء.

ونجح "زوك 1" في الإقلاع من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في صحراء جوبي بالصين، لكنه واجه مشاكل عندما أطلق محركه الثالث، حسبما قالت "لاندسبيس".

وتستخدم الصواريخ متعددة المراحل مثل "زوك 1" محركين متتاليين أو أكثر للدفع نحو الأعلى في الغلاف الجوي، وفقًا للإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء "ناسا"، ويتم التخلص منها عند نفاد الوقود.

واكتمل بناء الصاروخ، البالغ طوله 19 مترا، في شهر أغسطس الماضي بعد مرحلة انتاج استمرت تسعة أشهر. وكان الصاروخ مصمما لحمل قمر اصطناعي صغير، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء شينخوا.