سقوط 13 قتيلا في انفجار منجم للفحم شرقي الصين

بكين- أ ش أ:

ارتفعت حصيلة ضحايا الانفجار الصخري الذي وقع في منجم للفحم بمحافظة "يونتشنغ" في مقاطعة "شاندونغ" شرقي الصين يوم 20 أكتوبر الجاري لتصل إلى 13 قتيلا، فيما لا يزال 8 عمال محاصرين على عمق 74 مترا.

وذكرت السلطات المحلية في مقاطعة "شاندونغ" - في تصريحات اليوم الأحد - أن أجهزة البحث والإنقاذ تمكنت حتى الآن من إزالة الركام من 42 مترا في النفق الخاص بالمنجم، ولايزال العمل متواصلا لإزالة المسافة المتبقية وهي 32 مترا للوصول إلى العمال المحاصرين.

يذكر أن الانفجار الصخري - الذي وقع في منجم للفحم تابع لشركة شاندونغ المحدودة للطاقة - دمر جزءا من نفق للصرف الصحي في المنجم، حيث كان هناك 334 شخصا يعملون تحت الأرض حينذاك، وأن أعمال الإنقاذ بدأت بعد الحادث على الفور، حيث تمكنت الأجهزة المعنية من إعادة التهوية في اليوم التالي للحادث لحوالي 200 متر تقريبا من الجزء المدمر من النفق.

وتحدث الانفجارات الصخرية غالبا بسبب تصدعات في الصخور بسبب عمليات التعدين.