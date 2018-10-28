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مقتل اثنين من قوات حفظ السلام في هجومين في مالي

07:55 ص الأحد 28 أكتوبر 2018
مقتل اثنين من قوات حفظ السلام في هجومين في مالي

باماكو -أ ش أ :
لقي عنصران من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة مصرعهما في هجومين على قاعدتين تابعتين للأمم المتحدة في مالي.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في مالي، في بيان نقلته قناة سكاي نيوز بالعربية اليوم الأحد، إن عدة مسلحين بقذائف صاروخية وبنادق آلية يستقلون شاحنات صغيرة هاجموا قاعدة تابعة لقوات حفظ السلام في بير في منطقة تمبكتو شمال مالي.
وأضافت أنه بعد ساعات قليلة من الهجوم الأول، شن مسلحون آخرون هجوما على قاعدة تابعة للأمم المتحدة باستخدام عبوات ناسفة بدائية الصنع قرب بلدة موبتي وسط مالي، مبينة أن الهجومين أسفرا عن مقتل اثنين من قوات حفظ السلام الأممية وإصابة آخرين بجروح.

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قوات حفظ السلام مالي باماكو هجوم مسلح

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