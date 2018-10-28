زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب مناطق وسط وشرقي رومانيا

بوخارست -أ ش أ :

ضرب زلزال بلغت قوته 5.8 درجة على مقياس ريختر اليوم الأحد مناطق وسط وشرقي رومانيا، وشعر به أيضا بعض السكان في أوكرانيا ومولدوفا وبلغاريا.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أنه لم ترد أي أنباء فورية عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية جراء الهزة الأرضية القوية التي وقعت على عمق 150 كيلومترا (94 ميلا).

بدوره، قال المعهد الوطني للفيزياء الأرضية إن الزلزال استمر عدة ثوان ووقع في حوالي الساعة 3.38 صباح اليوم الأحد بالتوقيت المحلي للبلاد بإقليم "فرنتشيا".