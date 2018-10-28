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منفذ هجوم المعبد اليهودي بأمريكا يواجه 29 اتهامًا

07:43 ص الأحد 28 أكتوبر 2018
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واشنطن- (د ب أ):

وجه المدعي العام الأمريكي في المنطقة الغربية من ولاية بنسلفانيا، مساء السبت 29 اتهاما تتعلق بالعنف والجرائم المتعلقة بحيازة الأسلحة النارية، بحق المشتبه به في قتل 11 شخصاً في معبد يهودي في بيتسبيرج.

واتهم روبرت باورز، بـ11 اتهاما تتعلق بإعاقة ممارسة معتقدات دينية مما أدى إلى الوفاة، و11 اتهاما تتعلق باستخدام سلاح ناري بهدف ارتكاب جريمة قتل.

ويواجه أيضاً أربعة اتهامات تتعلق بإصابة أربعة من ضباط الشرطة وثلاثة اتهامات أخرى تتعلق باستخدام الأسلحة النارية.

هجوم المعبد اليهودي حادث اطلاق النار ولاية بنسلفانيا المدعي العام الأمريكي

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