ترامب يأمر بتنكيس العلم الأمريكي حدادًا على ضحايا هجوم المعبد اليهودي
07:33 ص الأحد 28 أكتوبر 2018
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واشنطن- (د ب أ):
أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء السبت بتنكيس العلم الأمريكي على جميع المباني العامة بما في ذلك البيت الأبيض، وذلك في أعقاب مقتل 11 شخصا في حادث إطلاق نار على معبد يهودي في مدينة بيتسبيرج بولاية بنسلفانيا الأمريكية.
وقال في بيان أصدره البيت الأبيض إنه سيتم تنكيس الأعلام أيضا في السفارات والقنصليات والمرافق العسكرية الأمريكية.
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