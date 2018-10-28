السعودية: القبض على 8 آلاف متهمًا من 43 جنسية بتهريب وترويج المخدرات

الرياض- (دب أ):

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، أنها نجحت خلال العام الهجري الماضي من إلقاء القبض على 8627 متهمًا تورطوا في تهريب وترويج المخدرات بينهم 3786 متهمًا من 43 جنسية مختلفة.

وقالت الوزارة في بيان لها، مساء أمس السبت، إن الجهات الأمنية المختصة، تمكنت خلال العام الهجري الماضي، من القبض على 8627 متهمًا، منهم 4841 سعوديًّا، بالإضافة إلى 3786 متهمًا من 43 جنسية مختلفة لتورطهم في جرائم تهريب واستقبال ونقل وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأوضح البيان أن "رجال الأمن خلال أدائهم لمهامهم واجهوا مقاومة مسلحة من المهربين والمروجين في عدد من العمليات الأمنية نتج عنها إصابة 102 من رجال الأمن، ومقتل 24 وإصابة 28 من مهربي ومروِّجي المخدرات.