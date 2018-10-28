الرئيس الأيرلندي "هيجينز" يفوز بولاية ثانية لمدة 7 سنوات

لندن (د ب أ)

فاز الرئيس الأيرلندي الحالي مايكل دي هيجينز، بفترة ولاية ثانية مدتها سبع سنوات مساء أمس السبت، بعدما حصل على أغلبية واضحة من الأصوات، بحسب النتائج النهائية.

وبعد حملة ناجحة لإعادة انتخاب الرئيس والشاعر الأيرلندي، تم إعلان انتخاب هيجينز رسميًا لمنصب رئيس أيرلندا في قصر دبلن.

وتمكن هيجينز من حصد أكثر من 800 ألف صوت من أصل 1.4 مليون صوت في تصويت يوم الجمعة الماضية، وفقا لما ذكرته محطة (آر.تي.إي) الحكومية.

وقال هيجينز في كلمة بعد إعلان النتائج: "اختار المواطنون النسخة الأيرلندية التي يفضلونها.. سأكون رئيسا لكل المواطنين".

وهنأ رئيس الوزراء ليو فارادكار، الرئيس هيجينز عبر "تويتر"، على فوزه شبه المؤكد بالمنصب الشرفي عقب الانتخابات.

كما أن الاستفتاء بشأن عدم تجريم التجديف، من خلال إزالة الإشارة إليه في الدستور الأيرلندي، الذي كان يجرى بجانب الانتخابات الرئاسية، حصل على تأييد أغلبية الناخبين.

وذكرت (آر.تي.إي)، أن 65 بالمئة من الناخبين أيدوا التغيير مقابل 35 بالمئة صوتوا ضد التغيير. وبلغت نسبة الإقبال على التصويت 44 بالمئة.

وكان كل من فارادكار ونائبه، وزير الخارجية سيمون كوفني، قد حثا الناخبين أثناء الحملة الانتخابية على إعادة انتخاب هيجينز وتغيير قانون التجديف.

وقال فارادكار في رسالة مصورة سابقة من حملته حول الاستفتاء على عدم تجريم التجديف "سمحنا بالفعل بالمساواة في الزواج (زواج المثليين)، وأعطينا المرأة الحق في اختيار (الإجهاض) وهذه هي الخطوة التالية".

يشار إلى أن حزب "شين فين" الجمهوري هو الحزب السياسي الوحيد الذي قدم مرشحا لخوض الانتخابات الرئاسية، وهي لياده ني ريادا، بينما كان كل منافسي هيجينز الآخرين من المستقلين.