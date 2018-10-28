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ترامب يدين هجوم المعبد اليهودي.. ويصفه بـ"الشرير"

02:24 ص الأحد 28 أكتوبر 2018
ترامب يدين هجوم المعبد اليهودي.. ويصفه بـ"الشرير"

المعبد اليهودي شجرة الحياة بولاية بنسلفانيا

بيتسبيرج (د ب أ)
أدان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إطلاق النار المميت في معبد يهودي في بيتسبيرج وأثنى على ضباط الشرطة الذين تعاملوا مع مطلق النار.

وغرد الرئيس على صفحته على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "أمريكا كلها تعيش حالة من الحداد على ضحايا القتل الجماعي للأمريكيين اليهود في معبد (شجرة الحياة) اليهودي في بيتسبيرج".

وتابع "نصلي من أجل الذين قتلوا وأحبائهم، وقلوبنا مع ضباط الشرطة الشجعان الذين أصيبوا بجروح خطيرة".

وأضاف "هذا الهجوم الشرير المعادي للسامية هو اعتداء على الانسانية. وسيتطلب منا جميعا العمل معا لاستئصال سم العداء للسامية من عالمنا. يجب أن نتحد للتغلب على الكراهية".

دونالد ترامب المعبد اليهودي بنسلفانيا الرئيس الأمريكي حادث اطلاق النار

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