حاكم ولاية بنسلفانيا الأمريكية : حادث الكنيس اليهودي مأساة بمعنى الكلمة

واشنطن- أ ش أ:

وصف حاكم ولاية بنسلفانيا الأمريكية توم وولف حادث إطلاق النار داخل كنيس يهودي في مدينة بتسبيرغ بأنه "مأساة بكل ما تحمله الكلمة من معان".

وقال وولف - في بيان أصدره وأوردته قناة (الحرة) الأمريكية مساء اليوم-، "لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نقبل أعمال عنف كهذه ، أحداث العنف الوحشية هذه لا تمثلنا نحن الأمريكيين ، لكني منشغل بأمر الضحايا وأسرهم ، وأعمل على ضمان حصول قوات إنفاذ القانون على كل ما يحتاجون إليه".

بدورها، أعلنت إدارة الشرطة في نيويورك أنها أرسلت قوات لتأمين كنيس يهودي في المدينة كإجراء احترازي تحسبا لأي هجوم.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف منفذ الهجوم بأنه "مختل"، مشددا على ضرورة تغليظ القوانين الخاصة بعقوبة الإعدام، وأضاف: "هؤلاء الناس لا بد أن يدفعوا ثمنا باهظا، ولا بد أن يتوقف ذلك".

وكان معبد "شجرة الحياة" اليهودي بمدينة بيتسبرج بولاية بنسلفانيا الأمريكية قد تعرض، صباح اليوم إلى حادث إطلاق نار، وأفادت التقارير الأولية بمقتل وإصابة ما لا يقل عن 19 شخصا بينهم ثلاثة من أفراد الشرطة، وذلك وفقا لما نقلته قناة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية.