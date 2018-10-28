وزير العدل الأمريكي: منفذ هجوم المعبد اليهودي قد يواجه عقوبة الإعدام

واشنطن- (د ب أ):

قال وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز، إن وزارة العدل الأمريكية ستقدم اتهامات بجرائم كراهية وتهما جنائية أخرى ضد المشتبه به في إطلاق النار في معبد يهودي في بيتسبيرج، ومن بينها تهم قد تؤدي إلى عقوبة الإعدام.

وأضاف سيشنز في بيان، "الكراهية والعنف على أساس الدين لا يمكن أن يكون لهما مكان في مجتمعنا... لكل أمريكي الحق في دخول دور العبادة بأمان".

وشكر رجال إنفاذ القانون على سرعة رد فعلهم على إطلاق النار "وخاصة الضباط الأبطال الذين كانوا في غاية السرعة في الرد على إطلاق النار، بما في ذلك عدد من ضباط الشرطة الذين تم إطلاق النار عليهم.

وتابع قائلا: "هؤلاء الضباط تعرضوا للخطر من أجل إنقاذ الآخرين، وهو ما يعكس أرفع التقاليد الشرطية في هذا البلد. ولا شك في أنهم أنقذوا أرواحا اليوم".