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العالم في صور: من القمة الرباعية حول سوريا.. لمخيمات النزوح الرطبة في حلب

01:30 ص الأحد 28 أكتوبر 2018
العالم في صور: من القمة الرباعية حول سوريا.. لمخيمات النزوح الرطبة في حلب

كتب – مصراوي:
رصدت عدسات مصوري وكالة الصحافة الفرنسية، أبرز الصور التي جسدت أهم الأحداث في العالم، مرورًا بالاجتماع الرباعي بين تركيا وفرنسا وألمانيا وروسيا حول سوريا، وصولًا بمخيمات اللجوء في محافظة حلب، ورصد أحوال المهاجرين في تلك المنطقة.

القمة الرباعية الحرب السورية النازحين السوريين هندوراس دونالد ترامب

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