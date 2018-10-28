أبرز التصريحات في 24 ساعة: ترامب لن يتسامح مع أعداء السامية
كتب – مصراوي:
أدان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حادثة إطلاق النار في معبد يهودي بمدينة بترسبرج، بولاية بنسلفانيا، والتي راح ضحيتها 10 أشخاص، بحسب ما ذكرته وكالة "أسوشيتيد برس"، بينما أدان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إطلاق النار في معبد يهودي في بيتسبرج، شمال شرقي الولايات المتحدة، الذي أسفر عن مقتل عدة أشخاص السبت.
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