ارتفاع حصيلة قتلى حادث بنسلفانيا إلى 11 أمريكي

كتب – مصراوي:

أعلنت السلطات الأمريكية، حصيلة قتلى حادثة إطلاق النار على معهد يهودي في مدينة بطرسبرج، بولاية بنسلفانيا، ارتفع إلى 11 شخصًا، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية "ا ف ب".

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات له عقب حادث إطلاق النار في المعبد اليهودي بمدينة بيتسبرج بولاية بنسلفانيا الأمريكية اليوم السبت، إن الموقف كان سيتغير إذا توافرت حماية داخل المعبد و"كان من الممكن ألا يُقتل أحدٌ".

وأثنى الرئيس الأمريكي على ما قامت به الشرطة الأمريكية في الحادث قائلاً: "لقد قاموا بدور لا يُصدق"، مضيفا أنه تحدث مع مسؤولي بيتسبرج ، واصفاً تكرار هذا الحادث في المستقبل بأنه "عار".

وأوضح الرئيس الأمريكي أن العالم كله يشهد الكثير من العنف، داعياً إلى تشديد القوانين الخاصة بعقوبة الإعدام وأن "من يقم بذلك يجب أن يلقى عقوبة الإعدام .. ينبغي لمن يفعل هذه الجرائم أن يدفع الثمن الأكبر وألا ينتظر سنوات للقصاص".

وقالت قناة "سي إن إن" لأمريكية أن مُطلق النار، ملتحي وذو بشرة فاتحة، تم نقله إلى المستشفى بسبب إصابته بجروح - لم يتم تحديدها - خلال تبادل إطلاق النار مع أفراد الشرطة، مضيفةً أن المنطقة لا تزال تشهد فوضى ، مرجحة أن الشرطة ستواصل تمشيطها للمنطقة للتأكد من عدم وجود تهديدات أخرى محتملة أو عبوات ناسفة ملقاه بالمنطقة.

وذكر الموقع الإلكتروني للمعبد المعروف باسم "شجرة الحياة"، أن المعبد كان يشهد إقامة ثلاثة فعاليات دينية اليوم، مرجحًا أن يكون هناك مئات الأشخاص داخل هذا المبنى وقت وقوع الحادث.