ترامب معلقًا على حادث بنسلفانيا: لا تسامح مع أعداء السامية

كتب – مصراوي:

أدان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حادثة إطلاق النار في معبد يهودي بمدينة بترسبرج، بولاية بنسلفانيا، والتي راح ضحيتها 10 أشخاص، بحسب ما ذكرته وكالة "أسوشيتيد برس".

وشدد ترامب على أنه لا يجب أن يكون هناك أي نوع من التسامح مع الأشخاص المعاديين للسامية ف يالولايات المتحدة.

وارتفعت حصيلة قتلى إطلاق النار على معبد يهودي في ولاية بنسلفانيا، إلى 10 أشخاص، وإصابة 3 ضباط، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "أسوشيتيد برس"، نقلًا عن مصادر مطلعة.

وقالت قناة "سي إن إن" الأمريكية، أن مُطلق النار، ملتحي وذو بشرة فاتحة، تم نقله إلى المستشفى بسبب إصابته بجروح - لم يتم تحديدها - خلال تبادل إطلاق النار مع أفراد الشرطة، مضيفةً أن المنطقة لا تزال تشهد فوضى ، مرجحة أن الشرطة ستواصل تمشيطها للمنطقة للتأكد من عدم وجود تهديدات أخرى محتملة أو عبوات ناسفة ملقاه بالمنطقة.

وذكر الموقع الإلكتروني للمعبد المعروف باسم "شجرة الحياة"، أن المعبد كان يشهد إقامة ثلاثة فعاليات دينية اليوم، مرجحًا أن يكون هناك مئات الأشخاص داخل هذا المبنى وقت وقوع الحادث.