أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس أسعار البطاطس جمال خاشقجي مشروع جنة تركي آل الشيخ محمد صلاح أسعار الذهب

تجدد الاشتباكات بين "فتح" و"أنصار الله" في مخيم للفلسطينيين جنوبي لبنان

09:54 م السبت 27 أكتوبر 2018
تجدد الاشتباكات بين "فتح" و"أنصار الله" في مخيم للفلسطينيين جنوبي لبنان

ارشيفية

بيروت - ( د ب أ):

تجددت الاشتباكات مساء اليوم السبت بين حركتي "فتح" و"أنصار الله" في مخيم" المية ومية" للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان .

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية أن "اشتباكات عنيفة تدور في مخيم المية ومية، وأن هناك هجوماً واسعاً على أحد معاقل "أنصار الله" في المخيم، وتسمع أصوات الرصاص وانفجار القذائف في أجواء مدينة صيدا جنوبي لبنان".

وكانت الاشتباكات قد اندلعت عصر الخميس الماضي، في مخيم "المية ومية" بين "فتح" و"أنصار الله" وأدت إلى سقوط قتيل من قوات الأمن الوطني الفلسطيني، وأربعة جرحى من بينهم جنديان للجيش اللبناني، بالإضافة إلى أضرار جسيمة في الممتلكات ونزوح عدد كبير من العائلات إلى خارج المخيم.

كما تسببت الاشتباكات بشل الحياة في مدينة صيدا، وسقوط الرصاص الطائش في عدد من أحيائها فيما أقفلت معظم المدارس والجامعات أبوابها في المدينة اليوم بسبب الوضع الأمني في المية ومية.

اشتباكات حركة فتح أنصار الله مخيم المية ومية اللاجئين الفلسطينيين لبنان

الخبر التالى:

ترامب معلقًا على حادث بنسلفانيا: لا تسامح مع أعداء السامية
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان