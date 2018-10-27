تجدد الاشتباكات بين "فتح" و"أنصار الله" في مخيم للفلسطينيين جنوبي لبنان

بيروت - ( د ب أ):

تجددت الاشتباكات مساء اليوم السبت بين حركتي "فتح" و"أنصار الله" في مخيم" المية ومية" للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان .

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية أن "اشتباكات عنيفة تدور في مخيم المية ومية، وأن هناك هجوماً واسعاً على أحد معاقل "أنصار الله" في المخيم، وتسمع أصوات الرصاص وانفجار القذائف في أجواء مدينة صيدا جنوبي لبنان".

وكانت الاشتباكات قد اندلعت عصر الخميس الماضي، في مخيم "المية ومية" بين "فتح" و"أنصار الله" وأدت إلى سقوط قتيل من قوات الأمن الوطني الفلسطيني، وأربعة جرحى من بينهم جنديان للجيش اللبناني، بالإضافة إلى أضرار جسيمة في الممتلكات ونزوح عدد كبير من العائلات إلى خارج المخيم.

كما تسببت الاشتباكات بشل الحياة في مدينة صيدا، وسقوط الرصاص الطائش في عدد من أحيائها فيما أقفلت معظم المدارس والجامعات أبوابها في المدينة اليوم بسبب الوضع الأمني في المية ومية.