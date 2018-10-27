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أول تعليق من الاحتلال الإسرائيلي على حادثة استهداف معبد يهودي في أمريكا

09:52 م السبت 27 أكتوبر 2018
أول تعليق من الاحتلال الإسرائيلي على حادثة استهداف معبد يهودي في أمريكا

بنيامين نتنياهو

تل أبيب - (د ب أ)

أدان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إطلاق النار في معبد يهودي في بيتسبرج، شمال شرقي الولايات المتحدة، الذي أسفر عن مقتل عدة أشخاص اليوم السبت.

وقال نتنياهو في بيان مصور: "شعرت بالأسى والفزع جراء الهجوم الدموي على معبد في بيتسبرج اليوم".

وأضاف نتنياهو: "شعب إسرائيل بأسره في حالة حزن على عائلات القتلى. نقف جنبا إلى جنب مع الجالية اليهودية في بيتسبرج. ونقف جنبا إلى جنب مع الشعب الأمريكي في مواجهة هذه الوحشية البشعة المعادية للسامية".

وختم رئيس الوزراء بيانه بالقول: "ونصلي جميعاً من أجل الشفاء العاجل للجرحى".

تل أبيب الاحتلال الإسرائيلي معبد يهودي نتنياهو إطلاق النار

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