الحوثيون في اليمن يعلنون امتلاك صواريخ باليستية ذكية

صنعاء - (د ب أ)

أعلنت ميليشيات الحوثي في اليمن، اليوم السبت، للمرة الأولى، امتلاكها لصواريخ باليستية ذكية قصيرة المدى.

وقالت القوة الصاروخية التابعة للجماعة في بيان صحفي إنه "تم إزاحة الستار عن صاروخ باليستي جديد قصير المدى باسم الصاروخ الذكي(بدر 1p)".

وجاء في بيان أن" الإعلان عن امتلاك تقنية الصواريخ الذكية والصاروخ بدر 1p الذكي، جاء بعد تجارب عديدة في الميدان".

وذكر البيان" اليمن(مناطق الحوثيين) في عام 2018، بات يمتلك قدرات صاروخية دقيقة، وسنكشف في وقت قريب عن منظومات أخرى".

وقال البيان " على العدو( في إشارة للتحالف العربي)، أن يدرك أنه أمام يمن باليستي لن يحول بينه وبين امتلاك القوة الدفاعية أي حائل".

ونوه البيان بأن دماء الشعب اليمني، "هي الوقود المعنوية الصلبة التي تمد برنامج القوة الصاروخية بالطاقة الإيمانية الباليستية".

ويشهد اليمن حربا منذ نحو أربعة أعوام، بين القوات الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي المسنودة بقوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية من جهة، ومسلحي جماعة أنصار الله الحوثية من جهة أخرى، خلفت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، مع تسببها بمقتل وجرح عشرات الآلاف.

ويطلق الحوثيون بشكل متكرر صواريخ باليستية على السعودية، ويتحدثون بأنهم يصيبون أهدافا عسكرية في المملكة، في حين يقول التحالف العربي إن مئات المدنيين في السعودية تعرضوا للقتل أو الجرح جراء هذه الصواريخ الحوثية.

وكان التحالف العربي، قد أعلن مؤخرا عبر ناطقه الرسمي تركي المالكي، أن الحوثيين أطلقوا أكثر من 200 صاروخ باليستي على السعودية، منذ بداية الحرب في اليمن.