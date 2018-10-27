أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس أسعار البطاطس جمال خاشقجي مشروع جنة تركي آل الشيخ محمد صلاح أسعار الذهب

جمهورية إفريقيا الوسطى تعزل رئيس الجمعية الوطنية

09:38 م السبت 27 أكتوبر 2018
جمهورية إفريقيا الوسطى تعزل رئيس الجمعية الوطنية

بانجي - (د ب أ)
أقيل رئيس الجمعية الوطنية في جمهورية إفريقيا الوسطى وسط مزاعم بالفساد.

وصوت أغلبية أعضاء مجلس النواب لصالح إقالة عبده كريم ميكاسوا في وقت متأخر من أمس الجمعة.

وتم توجيه اتهام إلى ميكاسوا بإساءة استخدام الأموال العامة واستغلال السلطة . وصوت 98 من 140 نائبًا لصالح إقالته، بينما صوت 41 لصالح بقائه، وامتنع نائب واحد عن التصويت.

وميكاسوا، الذي انتخب عام 2016، معروف بدوره في تحقيق التماسك الاجتماعي بين المسلمين والمسيحيين في مجتمع هش بعد الحرب. ولا تزال البلاد تعاني من أعمال العنف المتفرقة منذ الحرب الأهلية التي امتدت من 2013 إلى 2014.

ويتألف البرلمان في جمهورية إفريقيا الوسطى من مجلسين، حيث تمثل الجمعية الوطنية مجلس النواب (الغرفة الصغرى).

جمهورية إفريقيا الوسطى عبده كريم ميكاسوا شبهات الفساد

الخبر التالى:

الأمن الأرمينى: تحييد شخص انتحاري عقب دخوله مبنى الحكومة الأرمينية
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان