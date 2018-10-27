جمهورية إفريقيا الوسطى تعزل رئيس الجمعية الوطنية

بانجي - (د ب أ)

أقيل رئيس الجمعية الوطنية في جمهورية إفريقيا الوسطى وسط مزاعم بالفساد.



وصوت أغلبية أعضاء مجلس النواب لصالح إقالة عبده كريم ميكاسوا في وقت متأخر من أمس الجمعة.



وتم توجيه اتهام إلى ميكاسوا بإساءة استخدام الأموال العامة واستغلال السلطة . وصوت 98 من 140 نائبًا لصالح إقالته، بينما صوت 41 لصالح بقائه، وامتنع نائب واحد عن التصويت.



وميكاسوا، الذي انتخب عام 2016، معروف بدوره في تحقيق التماسك الاجتماعي بين المسلمين والمسيحيين في مجتمع هش بعد الحرب. ولا تزال البلاد تعاني من أعمال العنف المتفرقة منذ الحرب الأهلية التي امتدت من 2013 إلى 2014.



ويتألف البرلمان في جمهورية إفريقيا الوسطى من مجلسين، حيث تمثل الجمعية الوطنية مجلس النواب (الغرفة الصغرى).