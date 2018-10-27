السعودية ترفض تسليم المشتبه بهم في مقتل خاشقجي إلى تركيا

المنامة - (د ب أ):

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير اليوم السبت، إن بلاده لن تسلم المشتبه بهم في مقتل الصحفي جمال خاشقجي إلى تركيا.

وأضاف الجبير: "هؤلاء الأشخاص مواطنون سعوديون وتم اعتقالهم في السعودية والتحقيق (معهم يتم) في السعودية"، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء .

وتابع: "ستتم محاكمتهم في السعودية".

وكانت تركيا طلبت تسليم 18 شخصا يشتبه في ضلوعهم بقتل خاشقجي إليها.

ودعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المملكة أمس الجمعة إلى تسليم المشتبه بهم كبادرة حسن نية.