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السعودية ترفض تسليم المشتبه بهم في مقتل خاشقجي إلى تركيا

09:38 م السبت 27 أكتوبر 2018
السعودية ترفض تسليم المشتبه بهم في مقتل خاشقجي إلى تركيا

المنامة - (د ب أ):
قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير اليوم السبت، إن بلاده لن تسلم المشتبه بهم في مقتل الصحفي جمال خاشقجي إلى تركيا.

وأضاف الجبير: "هؤلاء الأشخاص مواطنون سعوديون وتم اعتقالهم في السعودية والتحقيق (معهم يتم) في السعودية"، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء .
وتابع: "ستتم محاكمتهم في السعودية".
وكانت تركيا طلبت تسليم 18 شخصا يشتبه في ضلوعهم بقتل خاشقجي إليها.
ودعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المملكة أمس الجمعة إلى تسليم المشتبه بهم كبادرة حسن نية.

الخارجية السعودية عادل الجبير جمال خاشقجي مقتل خاشقجي تركيا

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