احتجاجات في عدة مدن ألمانية تطالب بإطلاق سراح عبد الله أوجلان

برلين - (د ب أ)

شارك نحو ألف شخص في مظاهرات في عدة مدن ألمانية اليوم السبت للمطالبة بالإفراج عن عبد الله أوجلان، زعيم حزب العمال الكردستاني السجين.

وقالت الشرطة إن المظاهرات التي جرى تنظيمها في برلين وهامبورج وميونخ وفرانكفورت وعدة مدن أخرى ، شارك فيها ما بين 80 و 200 شخص في كل مسيرة احتجاجية .

وأضافت الشرطة أن الاحتجاجات لم تشهد أي حوادث.

يذكر أن حكما بالإعدام صدر ضد أوجلان عام 1999 بعد أن اعتقلته القوات التركية في كينيا وأعادته إلى تركيا لمحاكمته. وتم تخفيف العقوبة لاحقا إلى السجن مدى الحياة.

يشار إلى أن مؤيدي حزب العمال الكردستاني موالون بشدة لأوجلان. وتم إدراج المجموعة التي تتخذ من شمال العراق مقرا أساسيا لها، كمنظمة إرهابية في تركيا وأوروبا والولايات المتحدة.