شرطة الرياض تعلن إيقاف منظمي حفل "الهالوين"

الرياض - (د ب أ)

أعلنت شرطة منطقة الرياض إيقاف منظمي حفل ما يسمى بـ "هالوين الرياض"، وإحالتهم إلى الجهات المختصة، بعد ورود بلاغات وشكاوى من سكان حي الثمامة بمدينة الرياض، تشير إلى ارتفاع الضجيج في ساعات متأخرة بعد منتصف ليلة يوم السبت.



وقالت شرطة الرياض، في بيان صادر عنها، اليوم السبت، إنه اتضح عند مباشرة موقع حفل "هالوين الرياض" وجود حفل تمت إقامته مقابل مبالغ مالية دون الحصول على ترخيص رسمي، وارتكاب بعض المشاركين فيه مخالفات نظامية وإثارة مخاوف السكان باستخدام أقنعة وأزياء غريبة ومفرقعات.



وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض، اتخاذ التدابير المناسبة وتنفيذ الإجراءات النظامية بحق المشاركين في التجمع، وإيقاف منظميه وإحالة القضية إلى الجهات المختصة.



وأثارت صور ومقاطع فيديو، تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي على أنها لحفل "هالوين" في مدينة الرياض، جدلًا واسعًا في المملكة.



وتظهر في الصور ومقاطع الفيديو مجموعة كبيرة من الأشخاص مرتدين أزياءً تنكرية مختلفة، في تقليد مشابه تمامًا لحفل الـ"هالوين" الذي يحظى بشعبية واسعة في الدول الغربية.