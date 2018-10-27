أردوغان: الأسد يتحمل مقتل الآلاف المدنيين في سوريا

كتب – مصراوي:

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بشار الأسد يتحمل مقتل آلاف المدنيين، وإن إرادة الشعب السوري هي من تحدد مصيره.

وأضاف في كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد لمناقشة الأوضاع في سوريا، أنه كان من الصعب أن يستمر المدنيين في إدلب تحت ظروفهم القاسية، مشيرًا إلى أن تركيا كانت الملاذ الوحيد الآمن لهم.

وأشار الرئيس التركي إلى أن أكثر من 260 ألف سوري عادوا إلى المناطق التي طهرتها أنقرة في سوريا، مؤكدًا أن بلاده أنفقت 33 مليار دولار على اللاجئين.

وانتهت القمة الرباعية بين كل من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي والفرنسي، فلاديمير بوتين، وإيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيل ميركل حول سوريا في مدينة إسطنبول، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية "تي آر تي" التركية.

واستضافت مدينة إسطنبول التركية، اليوم السبت، القمة الرباعية لاتخاذ خطوات لازمة وإعلان "خارطة طريق" نحو التسوية السياسية في سوريا، إلى جانب تشكيل لجنة صياغة الدستور.

وكان بوتين أجرى اتصالًا هاتفيًا، مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، لبحث التقارب في حل الأزمة السورية.

وأوضح ديميتري بيسكوف، المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، أن الرئيسان بحثا ضرورة تكثيف الجهود المشتركة من أجل دفع العملية السياسية إلي سوريا إلى الأمام.