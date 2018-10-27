تركيا وفرنسا وألمانيا يؤكدون على ضرورة وقف تصدير الأسلحة للسعودية

كتب – مصراوي:

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن القمة الرباعية المنقعدة بإسطنبول حاليًا تناولنا موضوع الصحفي جمال خاشقجي مع الحكومة السعودية، وكان هناك تعاون بين أجهزة استخبارات البلدين وتم إلقاء القبض على 18 مشتبه بهم كانوا في تركيا.

وأضاف في كلمته خلال المؤتمر الصحفي المنعقد لمناقشة الأوضاع في سوريا، أن الجهاز الأمني التركي قام بجهود حثيثة لإزالة الغموض الذي يكتنف جريمة الصحفي جمال خاشقجي.

فيما أكدت المستشار الألمانية أنجيلا ميركل، أن القمة الربايعة التي عقدت اليوم السبت حول سوريا، على ضرورة وقف تصدير الأسلحة إلى السعوية.

بينما أشار الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى أن جريمة قتل الصحفي السعودي "بشعة"، مؤكدًا على ضرورة الإمساك بالمجرمين، وأن الاتحاد الأوروبي سيتخد موقفه الموحد بعد كشف الحقيقة.

وانتهت القمة الرباعية بين كل من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي والفرنسي، فلاديمير بوتين، وإيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيل ميركل حول سوريا في مدينة إسطنبول، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية "تي آر تي" التركية.

واستضافت مدينة إسطنبول التركية، اليوم السبت، القمة الرباعية لاتخاذ خطوات لازمة وإعلان "خارطة طريق" نحو التسوية السياسية في سوريا، إلى جانب تشكيل لجنة صياغة الدستور.

وكان بوتين أجرى اتصالًا هاتفيًا، مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، لبحث التقارب في حل الأزمة السورية.

وأوضح ديميتري بيسكوف، المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، أن الرئيسان بحثا ضرورة تكثيف الجهود المشتركة من أجل دفع العملية السياسية إلي سوريا إلى الأمام.