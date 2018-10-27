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    ميركل تشدد على أهمية نزع السلاح من إدلب في سوريا

    07:41 م السبت 27 أكتوبر 2018
    ميركل تشدد على أهمية نزع السلاح من إدلب في سوريا

    أنجيلا ميركل

    كتب – مصراوي:

    شددت المستشارة الألمانية أنجيلا ميراكل، على ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة السورية، بإشراف من الأمم المتحدة.

    وأضافت في كلمتها خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بعد انتهاء القمة الرباعية في إسطنبول حول سوريا، أنه من الضروري للغاية اتخاذ اللازم لنزع السلاح في منطقة إدلب.

    وأكدت المستشارة الألمانية على أن العملية السياسية لها أهمية كبرى في المرحلة الحالية، مشيرة إلى أن الحل السلمي خيار أسياسي.

    وانتهت القمة الرباعية بين كل من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي والفرنسي، فلاديمير بوتين، وإيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيل ميركل حول سوريا في مدينة إسطنبول، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية "تي آر تي" التركية.

    واستضافت مدينة إسطنبول التركية، اليوم السبت، القمة الرباعية لاتخاذ خطوات لازمة وإعلان "خارطة طريق" نحو التسوية السياسية في سوريا، إلى جانب تشكيل لجنة صياغة الدستور.

    وكان بوتين أجرى اتصالًا هاتفيًا، مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، لبحث التقارب في حل الأزمة السورية.

    وأوضح ديميتري بيسكوف، المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، أن الرئيسان بحثا ضرورة تكثيف الجهود المشتركة من أجل دفع العملية السياسية إلي سوريا إلى الأمام.

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