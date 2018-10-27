ماكرون: الأولوية لنا في سوريا محاربة التنظيمات الإرهابية

كتب – مصراوي:

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن الأولوية بالنسبة لبلاده في سوريا هي محاربة الإرهاب، مشيرًا إلى رغبته في الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار بإدلب.

وأضاف في كلمته خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بعد انتهاء القمة الرباعية في إسطنبول حول سوريا، أن فرنسا لن تقبل استخدام السلاح الكيماوي من أي طرف كان.

واستطرد الرئيس الفرنسي، أن تشكيل اللجنة الدستورية خطوة هامة، مؤكدًا أن بلاده التزمت بضرورة إيصال المساعدات لتعزيز الاستقرار على الأرض في سوريا.

وأكد أنه لن تكون عودة حقيقية للاجئين إذا لم تكن هناك بداية لحل سياسي.

وانتهت القمة الرباعية بين كل من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي والفرنسي، فلاديمير بوتين، وإيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيل ميركل حول سوريا في مدينة إسطنبول، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية "تي آر تي" التركية.

واستضافت مدينة إسطنبول التركية، اليوم السبت، القمة الرباعية لاتخاذ خطوات لازمة وإعلان "خارطة طريق" نحو التسوية السياسية في سوريا، إلى جانب تشكيل لجنة صياغة الدستور.

وكان بوتين أجرى اتصالًا هاتفيًا، مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، لبحث التقارب في حل الأزمة السورية.

وأوضح ديميتري بيسكوف، المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، أن الرئيسان بحثا ضرورة تكثيف الجهود المشتركة من أجل دفع العملية السياسية إلي سوريا إلى الأمام.