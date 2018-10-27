بوتين: نحتفظ بحقنا في دعم بشار الأسد حال وجود استفزازات إرهابية بإدلب

كتب – مصراوي:

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن قمة اسطنبول التي عقدت اليوم بالمدينة التركية، كانت مثمرة في طريق الحل السوري.

وأضاف في كلمته خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بعد انتهاء القمة الرباعية في إسطنبول حول سوريا، أن روسيا تحتفظ بحقها بدعم الحكومة السورية، في حال وجود استفزازات إرهابية بإدلب.

واستطرد بوتين، أنه يجب الاعتراف بمخرجات مؤتمر سوتشي لإعداد أرضية دستورية توحد الشعب السوري، مشيرًا إلى أن كل الأطراف متفقة على ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة.

وأكد أن قمة إسطنبول كانت مثمرة وإيجابية في طريق الحل السوري، وأنه من الضروري إطلاق عمل اللجنة الدستورية في جنيف التي تحظى باعتراف كافة أطراف الأزمة السورية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكد اليوم، على ضرورة التوصل إلى حل سياسي في سوريا، مشيرًا إلى أن هدفه هو الحفاظ على وقف إطلاق النار هناك.

وأضاف في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في ختام القمة الرباعية حول سوريا، أنه يتمنى أن تعود تلك القمة بالخير على الشعب السوري.

وشدد أردوغان على أن التدخل في سوريا يأتي في إطار المفاوضات تحت إشراف الأمم المتحدة، مؤكدًا في الوقت ذات على وحدة الأراضي السورية.

كما أكد أيضًا على أن القمة تشدد على أهمية الامتثال لاتفاق النار الحالي في إدلب، وتجنب وقوع المزيد من الأزمات الإنسانية.

وأضاف الرئيس التركي أنه يتقاسم مع الأمم المتحدة عبء اللاجئين السوريين، مؤكدًا على زيادة التعاون ضد التنظيمات الإرهابية القادمة من سوريا.

وانتهت القمة الرباعية بين كل من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي والفرنسي، فلاديمير بوتين، وإيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيل ميركل حول سوريا في مدينة إسطنبول، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية "تي آر تي" التركية.

واستضافت مدينة إسطنبول التركية، اليوم السبت، القمة الرباعية لاتخاذ خطوات لازمة وإعلان "خارطة طريق" نحو التسوية السياسية في سوريا، إلى جانب تشكيل لجنة صياغة الدستور.

وكان بوتين أجرى اتصالًا هاتفيًا، مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، لبحث التقارب في حل الأزمة السورية.

وأوضح ديميتري بيسكوف، المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، أن الرئيسان بحثا ضرورة تكثيف الجهود المشتركة من أجل دفع العملية السياسية إلي سوريا إلى الأمام.