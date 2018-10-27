انتهاء القمة الرباعية بين أردوغان وبوتين وميركل وماكرون حول سوريا

كتب – مصراوي:

انتهت القمة الرباعية بين كل من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي والفرنسي، فلاديمير بوتين، وإيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل حول سوريا في مدينة إسطنبول، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية "تي آر تي" التركية.

واستضافت مدينة إسطنبول التركية، اليوم السبت، القمة الرباعية لاتخاذ خطوات لازمة وإعلان "خارطة طريق" نحو التسوية السياسية في سوريا، إلى جانب تشكيل لجنة صياغة الدستور.

وكان بوتين أجرى اتصالًا هاتفيًا، مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، لبحث التقارب في حل الأزمة السورية.

وأوضح ديميتري بيسكوف، المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، أن الرئيسان بحثا ضرورة تكثيف الجهود المشتركة من أجل دفع العملية السياسية إلي سوريا إلى الأمام.