المرصد السوري: مقتل 60 عنصرًا من "قسد" في هجوم لداعش على دير الزور

كتب – مصراوي:

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، ارتفاع حصيلة الضحايا في هجوم لتنظيم داعش على قوات سوريا الديموقراطية، بمدينة دير الزور السورية، إلى 60 قتيلًا، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية "العربية".

وأوضح المرصد أن القتال استمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وأن مسلحي "داعش" هاجموا مواقع على الضفة الشرقية لنهر الفرات في ريف دير الزور الشرقي.

ويشن مقاتلو قوات سورية الديمقراطية عملية عسكرية منذ سبتمبر الماضي، تحت غطاء من غارات جوية يشنها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لاستعادة جيب خاضع لسيطرة "داعش" في سوريا.

ويشهد الجيب الأخير لتنظيم "داعش" عند الضفاف الشرقية لنهر الفرات بريف دير الزور الشرقي، منذ يوم الجمعة، استمرار المعارك العنيفة على محاور عدة بين عناصر التنظيم من جنسيات سورية وغير سورية من طرف، وقوات سورية الديمقراطية المدعمة بالتحالف الدولي من طرف آخر.