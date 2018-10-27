ماكرون وميركل يؤيدان "موقفا أوروبيا منسقا" بشأن عقوبات محتملة في قضية "خاشقجي"

(أ ف ب):

أعلنت الرئاسة الفرنسية، أن إيمانويل ماكرون وأنجيلا ميركل، اتفقا السبت على أن يكون لهما في المستقبل "موقف منسق على المستوى الأوروبي" بشأن عقوبات محتملة على المملكة العربية السعودية، ردا على مقتل الصحافي جمال خاشقجي.

وعمل الرئيس الفرنسي والمستشارة الألمانية خلال لقاء غير مبرمج عقداه قبل بدء قمة اسطنبول حول سوريا، على تهدئة الخلاف بينهما، بعد أن اتهم ماكرون ضمنا الجمعة ألمانيا بانتهاج سياسة ديماغوجية عبر الطلب من الأوروبيين وقف بيع السلاح الى الرياض.

وجاء في بيان الإليزيه أن ماكرون وميركل "أجريا حوارا هادئا" بشأن مسألة خاشقجي، وأنهما "لن يعلنا أي موقف في المستقبل قبل القيام بتنسيق مسبق على المستوى الأوروبي".

وكان ماكرون قال في إشارة ضمنية الى ألمانيا "إن الكلام عن وقف بيع السلاح الى السعودية هو من باب الديماغوجية البحت"، قبل أن يضيف "أنا معجب جدا بهؤلاء الذين يسارعون الى القول "لن نبيع السلاح بعد اليوم"، وهم يبيعون أحيانا اكثر من فرنسا عبر مشاريع مشتركة لهم!".

وتابع بيان الإليزيه أن الزعيمين "لم يتراجعا عن تعبيري (ديماغوجية) و(مشاريع مشتركة) لكنها أجريا حوارا هادئا حول الموضوع".

وجاء في بيان الإليزيه أيضًا أن ماكرون بقي على موقفه "وشرح مجددا لماذا يعتبر أن لا رابط مباشرا بين اغتيال خاشقجي ووقف بيع السلاح الى الرياض".

أما عن ميركل فأورد بيان الإليزيه "أنها كررت القول أن المسألة المطروحة هي لمن نبيع السلاح، ولأي نوع من الدول".

وكانت ميركل صرحت الجمعة "قلنا بضرورة إيضاح ما لا يزال غامضا في هذه الجريمة الفظيعة، وحتى ذلك الحين لن نسلم أسلحة الى السعودية".