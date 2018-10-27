الشرطة المكسيكية تعترض مسيرة قافلة مهاجرين من أمريكا الوسطى

مكسيكو سيتي (أ ش أ)

اعترض المئات من ضباط الشرطة الفيدرالية المكسيكية، حاملين دروعًا بلاستيكية، مسيرة قافلة المهاجرين القادمين من أمريكا الوسطى، والذين يحاولون عبور جنوب المكسيك للوصول في نهاية المطاف إلى الولايات المتحدة.

ونقلت شبكة "إيه بي سي" نيوز الأمريكية اليوم السبت، عن الشرطة الفيدرالية المكسيكية قولها إن هناك عملية جارية لوقف القافلة. ولفتت الشبكة الأمريكية إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد رفض عدة آلاف من المهاجرين بالقافلة فرصة التقدم للحصول على صفة اللاجئين بالمكسيك، فيما لايزال آلاف المهاجرين المتواجدين شمالي مدينة (أريجا) المكسيكية على الطريق السريع ينتظرون المضي قدما في رحلتهم.

وأوضحت الشرطة، في اجتماع مع ممثلي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالمكسيك، أنهم سيعيدون فتح الطريق السريع ولا يرغبون في أي شيء سوى حصول السلطات المكسيكية على فرصة لشرح العرض الذي يقدمه رئيس البلاد، إنريكه نييتو، للمهاجرين المتعلق بتوفير مأوى، ورعاية طبية، وتعليم، ووظائف.

وكان المهاجرون رفضوا أمس الجمعة هذه الخطة، معربين عن رغبتهم في الوصول سالمين على الأقل إلى العاصمة المكسيكية (مكسيكو سيتي) لمناقشة هذا الأمر بإمعان.

وتتعرض المكسيك لضغوط من الولايات المتحدة الأمريكية لوقف تقدم الآلاف من المهاجرين من أمريكا الوسطى، ووجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديدات بإغلاق الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك وقطع المساعدات عن أمريكا الوسطى في حال وصول المهاجرين.

وكان وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، صادق على نشر قوات على حدود الولايات المتحدة مع المكسيك، دعما لموقف الرئيس ترامب المناهض للمهاجرين المتجهين لبلاده.