ترامب يؤكد: أتابع ما يحدث في بتسبرج

القاهرة - مصراوي:

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يتابع الأحداث في مدينة بتسبرج بولاية بنسلفانيا.

وكتب ترامب في تغريدة على موقع "تويتر"، وصلت قوات الشرطة إلى موقع الحادث، وينبغي على الأشخاص المتواجدين في المنطقة الاحتماء.

وأضاف ترامب، يبدو أن هناك عدة ضحايا، احترسوا فمطلق النار لا يزال طليقًا.. حفظكم الله جميعًا.

وكانت وكالة "سبوتنيك" الروسية، أفادت منذ قليل بوقوع ما لا يقل عن ثمانية قتلى جراء عملية إطلاق نار في ولاية بنسلفانيا الأمريكية.

وقالت الوكالة، طبقًا للصور من موقع الحادث، يبدو أن مطلق النار مختبئ داخل معبد شجرة الحياة اليهودي بشارع ويلكنز في مدينة بتسبرج بالولاية الأمريكية.

وتحاول قوات الشرطة إخلاء المحتجزين داخل المبنى في الوقت الحالي، حسبما ذكرت الوكالة.