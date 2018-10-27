مقتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص في إطلاق نار بمعبد يهودي بولاية أمريكية

القاهرة - مصراوي:

أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية، بوقوع ما لا يقل عن ثمانية قتلى جراء عملية إطلاق نار في ولاية بنسلفانيا الأمريكية.

وقالت الوكالة، طبقًا للصور من موقع الحادث، يبدو أن مطلق النار مختبئ داخل معبد شجرة الحياة اليهودي بشارع ويلكنز في مدينة بتسبرج بالولاية الأمريكية.

وتحاول قوات الشرطة إخلاء المحتجزين داخل المبنى في الوقت الحالي، حسبما ذكرت الوكالة.