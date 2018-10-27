ميركل تدعو إلى دمج المزيد من اللاجئين في سوق العمل بألمانيا

برلين (د ب أ)

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم السبت، إلى دمج المزيد من اللاجئين في سوق العمل بالبلاد.

وقالت ميركل في رسالتها الأسبوعية المتلفزة عبر الإنترنت، إن الحكومة الاتحادية والولايات والمحليات بذلت الكثير من الجهد على مدار السنوات الثلاث الماضية - منذ ذروة أزمة اللاجئين- في قضية الاندماج، وأضافت: "سنواصل تحسين دورات الاندماج ولدينا على وجه الخصوص مهمة لدمج المزيد من اللاجئين في سوق العمل".

وأكدت ميركل أن "أساس التعايش الجيد والاندماج الناجح في ألمانيا هو نظامنا القيمي، والذي تنتمي إليه المساواة بين الجنسين وحرية العقيدة وحرية الرأي واحتكار الدولة لاستخدام العنف"، وقالت: "يتعين أيضا على الذين يأتون إلينا أن يكونوا مستعدين لتعلم اللغة الألمانية"، موضحة أن اللغة المشتركة هي التي تفتح باب المشاركة بمفهومها الشامل.

وردا على سؤال حول موقع ألمانيا من إدماج اللاجئين خلال السنوات الثلاث المقبلة، قالت ميركل إن ألمانيا ستواصل إحراز خطوات تقدم جيدة في هذا المجال، وأضافت: "لكن الاندماج يستغرق وقتا أطول من مجرد ثلاث سنوات. إنها مهمة دائمة".

وتمنح المستشارة بعد غد الاثنين، للمرة الثانية جائزة الاندماج القومية، والتي سيحصل عليها هذا العام مشروع "بناء الجسور - ملاقاة التنوع" لمركز رعاية اليهود في ألمانيا وفرع منظمة (IsraAID ) الإغاثية في ألمانيا. وقدم المشروع الرعاية النفسية والتوجيه للاجئين في عشرة مراكز لاستقبال اللاجئين في برلين وفرانكفورت.