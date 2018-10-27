ولي عهد البحرين يؤكد أهمية تكاتف المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب

المنامة (د ب أ)

أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد في البحرين اليوم السبت، أهمية تكاتف المجتمع الدولي لمكافحة خطر الإرهاب والتطرف عبر الجهود الدولية الرامية إلى تجفيف منابعه.

وشدد ولي العهد، خلال لقائه اليوم وزير الدفاع الامريكي جيمس ماتيس، على هامش أعمال منتدى حوار المنامة الرابع عشر، على مكانة الشرق الأوسط الاستراتيجية في النظام العالمي، الذي يبرز البعد الجيوسياسي للمنطقة، منوهاً بـ "الجهود الفاعلة للإدارة الأمريكية ودورها المحوري في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، ومؤكداً دعم المملكة الدائم ومساندتها لهذه الجهود والمساعي الإقليمية والدولية.

وأكد ولي العهد ، خلال اللقاء، على أهمية حوار المنامة باعتباره منصة سياسية وفكرية لبحث ما يستجد من تطورات امنية وسياسية في المنطقة، من خلال نخبة من صناع القرار على المستويين الاقليمي والدولي، وما يسهم به في تعزيز الأمن والاستقرار، ليصبح أحد أهم الملتقيات الدولية لمناقشة قضايا الأمن والبعد الاستراتيجي في التنمية.

وحسب وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول كيفية مواجهة تحديات التطرف والارهاب، وبحث العلاقات الثنائية المتميزة بينهما وسبل تعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.