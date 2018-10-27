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    المرصد: 41 قتيلا من قوات سوريا الديمقراطية في هجمات لداعش شرق دير الزور

    03:43 م السبت 27 أكتوبر 2018
    المرصد: 41 قتيلا من قوات سوريا الديمقراطية في هجمات لداعش شرق دير الزور

    رامي عبد الرحمن

    لندن (أ ش أ)

    أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، مقتل 41 عنصرا من قوات سوريا الديمقراطية في هجمات لتنظيم (داعش) الإرهابي شرق محافظة دير الزور.

    وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة "فرانس برس": إن داعش "شنّ هجمات واسعة منذ مساء الجمعة وحتى فجر السبت ضد مواقع تقدمت فيها قوات سوريا الديمقراطية" في آخر جيب يسيطر عليه المتطرفون في أقصى ريف دير الزور الشرقي قرب الحدود العراقية.

    وتخلل الهجمات تفجيرات انتحارية بالأحزمة الناسفة.

    وكان المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية قد أعلن، في وقت سابق، مقتل 14 عنصرا من تنظيم "داعش" الإرهابي في اشتباكاتٍ عنيفة اندلعت ضد قوات سوريا الديمقراطية في ريف مدينة دير الزور على الحدود السورية.

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    المرصد السوري لحقوق الإنسان حقوق الإنسان تنظيم داعش دير الزور رامي عبد الرحمن

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