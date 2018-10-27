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    البحرية المغربية تنقذ 308 مهاجرين من الغرق

    03:38 م السبت 27 أكتوبر 2018
    البحرية المغربية تنقذ 308 مهاجرين من الغرق

    ارشيفية

    الرباط (أ ش أ)

    أنقذت البحرية المغربية 308 مهاجرين من بينهم 187 ينحدرون من بلدان أفريقية جنوب الصحراء، كانوا على متن 16 مركبا مطاطيا واجهتها صعوبات في سواحل المملكة المتوسطية والأطلسية شمالا.

    وأفادت مصادر إعلامية مغربية اليوم السبت، بأن وحدات البحرية الملكية قامت أمس الجمعة بتحديد أماكن تواجد جميع هذه المراكب وقدمت لها المساعدة حيث تم إنقاذ جميع المهاجرين وإعادتهم سالمين إلى عدد من موانئ المملكة القريبة، لافتة إلى أن عددا من المراكب أصيبت بأعطاب في محركاتها في حين غرق أحدها في مكان عمليات الإنقاذ بعد أن تسربت إليه المياه من جميع الجهات.

    يشار إلى أن السلطات المغربية كانت قد أحبطت 54 ألف محاولة للعبور نحو إسبانيا خلال الفترة من يناير حتى أغسطس العام الجاري 2018.

    هذا المحتوى من

    Asha
    الرباط القوات البحرية المغربية المهاجرين الغرق المغرب

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