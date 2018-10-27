ليبرمان يدعو لعقد اجتماع لتقييم الأوضاع على الحدود مع غزة

غزة (أ ش أ)

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان، اعتزامه عقد اجتماع لتقييم الأوضاع حول قطاع غزة، في أعقاب التصعيد على الحدود بين الجانبين.

ونقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية -في سياق نبا أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم السبت- عن ليبرمان، قوله: سيضم الاجتماع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي ومسئولين بارزين من الجيش ووزارة الدفاع الإسرائيلية.

وكانت حركة "الجهاد الإسلامي"، قد أعلنت في وقت سابق اليوم السبت، عن التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بين المقاومة والجيش الإسرائيلي؛ بجهود مصرية، مؤكدة دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ قبل ظهر اليوم.

وصرّح قيادي في الحركة بأنه "بعد التواصل مع الجانب المصري تم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بدء من هذه اللحظة".

وتوقفت الغارات الإسرائيلية، التي تواصلت طوال الليلة الماضية، على قطاع غزة، وذلك بالتزامن مع وقف إطلاق الصواريخ من قبل المقاومة في قطاع غزة على مستوطنات "غلاف غزة" على الحدود.

كانت الطائرات الحربية الإسرائيلية، قد شنّت الليلة الماضية وصباح اليوم، سلسلة غارات على قطاع غزة مستهدفة مواقع للمقاومة وبناية كبيرة وسط مدينة غزة. في حين أطلقت المقاومة عشرات الصواريخ على المستوطنات الإسرائيلية في "غلاف غزة".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن المقاومة بغزة أطلقت أكثر من 30 صاروخا صوب الأراضي المحتلة، فيما قصف الطيران الإسرائيلي نحو 80 هدفًا في قطاع غزّة.