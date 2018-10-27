وزيرا الخارجية والدفاع التركيان يلتقيان نظيريهما الروسيين

إسطنبول (د ب أ)

التقى وزيرا الخارجية والدفاع التركيان، مولود جاويش أوغلو وخلوصي اكار، نظيريهما الروسيين سيرجي لافروف وسيرجي شويجو، في مدينة إسطنبول اليوم السبت.

ويأتي اللقاء الوزاري قبيل انعقاد قمة رباعية يشارك فيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيسان، الفرنسي إيمانويل ماكرون، والروسي فلاديمير بوتين، في إسطنبول لبحث مستقبل سوريا.

وذكرت وكالة أنباء "الاناضول" التركية الرسمية، أن اللقاء بين اكار وشويجو دار في المقام الأول حول الوضع في إدلب، آخر معاقل المعارضة السورية المسلحة.

كانت روسيا وتركيا أنشأتا منطقة منزوعة السلاح في إدلب بغرض منع هجوم لقوات الحكومة السورية. ويمثل الوضع في إدلب قضية محورية على جدول أعمال القمة الرباعية.

وتبحث القمة أيضا سبل استئناف عملية السلام المتجمدة.

يشار إلى أن جميع المحادثات التي كانت تهدف إلى إحلال السلام في سوريا، برعاية الأمم المتحدة، قد باءت بالفشل.