ماتيس: وزير الدفاع الصيني يزور واشنطن الأسبوع المقبل

المنامة ( ش أ)

أعلن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس اليوم السبت، أن نظيره الصيني وي فنج خه سيزور واشنطن الأسبوع المقبل لعقد اجتماع كان قد تأخر بسبب حدوث توترات بين البلدين.

وقال ماتيس - خلال مؤتمر أمني في العاصمة البحرينية المنامة حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي) نيوز الإخبارية الأمريكية - إن المنافسة الاستراتيجية لا تنطوي على العداء، مضيفا أنه ملتزم بالتعاون مع دول مثل الصين وروسيا.

وكان ماتيس قد التقى بنظيره الصيني على هامش مؤتمر أمني إقليمي عُقد مؤخرا في سنغافورة، وأشار مسئولون أمريكيون إلى أنهم يستشعرون أن العلاقات العسكرية قد تكون مستقرة.

وكانت العلاقات بين واشنطن وبكين قد شهدت مؤخرا نزاعات بشأن عسكرة الصين لبحر الصين الجنوبي، علاوة على التعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات صينية.

وكانت مدمرة صينية اقتربت بطريقة عدائية من سفينة تابعة للبحرية الأمريكية في وقت سابق من الشهر الجاري.