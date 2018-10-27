الآلاف من قافلة المهاجرين المتجهة لأمريكا يرفضون عرض الرئيس المكسيكي

مكسيكو سيتي (أ ش أ)

رفض الآلاف من أفراد قافلة المهاجرين من أمريكا الوسطى، اليوم السبت، عرض الرئيس المكسيكي المنتهية ولايته إنريكي بينا نييتو، بشأن السكن في فنادق محلية صغيرة وتوفير التعليم لأبنائهم وخدمات اجتماعية أخرى، إذا قدموا طلبات لجوء في ولايتي "تشيباس" وأكوساكا" الواقعتين جنوب البلاد.

وقال المهاجرون - حسبما نقلت شبكة "يورونيوز" الأوروبية - إنهم مصممون على الوصول إلى الولايات المتحدة الأمريكية وسيواصلون رحلتهم الطويلة إلى الحدود.

وتتعرض المكسيك لضغوط من الولايات المتحدة الأمريكية لوقف تقدم الآلاف من المهاجرين من أمريكا الوسطى.. وقد وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديدات بإغلاق الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك وقطع المساعدات عن أمريكا الوسطى في حال وصول المهاجرين.

وكان وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، صادق على نشر قوات على حدود الولايات المتحدة مع المكسيك دعما لموقف الرئيس ترامب المناهض للمهاجرين المتجهين لبلاده.