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ميركل تصل إلى تركيا للمشاركة في قمة رباعية حول سوريا

01:32 م السبت 27 أكتوبر 2018
ميركل تصل إلى تركيا للمشاركة في قمة رباعية حول سوريا

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

إسطنبول (د ب أ)

وصلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى مدينة إسطنبول التركية اليوم السبت، للمشاركة في قمة رباعية حول مستقبل سوريا.

وتبحث ميركل مع الرؤساء، التركي رجب طيب أردوغان، والفرنسي إيمانويل ماكرون، والروسي فلاديمير بوتين، سبل استئناف الجهود المعطلة من أجل التوصل إلى حل سياسي للصراع الدائر في سوريا، بالإضافة إلى بحث الوضع في إدلب، آخر معاقل المعارضة السورية المسلحة.

وتعتزم ميركل عقد محادثات ثنائية مع اردوغان وبوتين قبل القمة الرسمية.

ومن المنتظر أن يطلع الرئيس التركي المستشارة الالمانية على آخر تطورات التحقيقات حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول مطلع الشهر الجاري، ومن الممكن أن يتطرق الحديث مع بوتين إلى الصراع الدائر في شرق أوكرانيا، المتجمد حاليا بين انفصاليين موالين لروسيا وقوات أوكرانية.

تجدر الإشارة إلى أن ميركل ستتوجه إلى العاصمة الأوكرانية كييف يوم الخميس المقبل.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها ميركل في قمة حول سوريا، إذ أن ألمانيا لم تلعب دورًا، تقريبًا، في جهود حل الصراع رغم أنها استقبلت أكبر عدد للاجئين السوريين في أوروبا، وبفارق كبير عن دول أخرى.

وانضمت ألمانيا الربيع الماضي إلى مجموعة استشارية خاصة بالشأن السوري، تضم دولا غربية وعربية، بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والسعودية والأردن.

ومن المنتظر أن ينعقد مؤتمر صحفي مع نهاية القمة في وقت مبكر من مساء اليوم.

أنجيلا ميركل إسطنبول سوريا أردوغان إيمانويل ماكرون بوتين

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