الرئيس العراقي: سأعمل على حل المشكلات المتراكمة بين بغداد وأربيل بالدستور

بغداد (أ ش أ)

أعلن الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم السبت، أنه سيعمل على حل المشكلات المتراكمة بين بغداد وأربيل وفقا للدستور.

وقال صالح في مؤتمر صحفي عقده في محافظة السليمانية، حسبما نقلت قناة (الإخبارية) العراقية، "إنني سأعمل على خلق حوار وطني بين أهالي كركوك، وسنحاول تقريب وجهات النظر بين الجميع".

وأكد أنه سيعمل على تمكين الحكومة العراقية انطلاقا من موقعه الرئاسي، مشيرا إلى وجود تفاؤل في الشارع العراقي بشأن القيادة الجديدة والحكومة الحالية.