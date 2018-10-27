أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس أسعار البطاطس جمال خاشقجي مشروع جنة تركي آل الشيخ محمد صلاح أسعار الذهب

الرئيس العراقي: سأعمل على حل المشكلات المتراكمة بين بغداد وأربيل بالدستور

01:18 م السبت 27 أكتوبر 2018
الرئيس العراقي: سأعمل على حل المشكلات المتراكمة بين بغداد وأربيل بالدستور

الرئيس العراقي برهم صالح

بغداد (أ ش أ)

أعلن الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم السبت، أنه سيعمل على حل المشكلات المتراكمة بين بغداد وأربيل وفقا للدستور.
وقال صالح في مؤتمر صحفي عقده في محافظة السليمانية، حسبما نقلت قناة (الإخبارية) العراقية، "إنني سأعمل على خلق حوار وطني بين أهالي كركوك، وسنحاول تقريب وجهات النظر بين الجميع".
وأكد أنه سيعمل على تمكين الحكومة العراقية انطلاقا من موقعه الرئاسي، مشيرا إلى وجود تفاؤل في الشارع العراقي بشأن القيادة الجديدة والحكومة الحالية.

هذا المحتوى من

بغداد العراق أربيل محافظة السليمانية برهم صالح

الخبر التالى:

ميركل تصل إلى تركيا للمشاركة في قمة رباعية حول سوريا
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان