الرئيس الروسي يصل إلى تركيا للمشاركة في القمة الرباعية بشأن سوريا

أنقرة (أ ش أ)

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إسطنبول للمشاركة في القمة الرباعية بشأن سوريا.

ذكرت ذلك النبأ العاجل قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم السبت، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن إسطنبول تستضيف بعد ساعات قمة رباعية تجمع قادة روسيا وتركيا وفرنسا وألمانيا؛ في إطار جهود التسوية السورية، وذلك في أول قوام من هذا المستوى بين زعماء البلدان الأربعة.

وأوضحت القناة أن عدة لقاءات ثنائية بين المشاركين، ستعقد قبل بدء القمة الرباعية المخصصة لبحث التسوية في سوريا.

يذكر أن من بين المدعوين للقمة، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا ستيفان دي ميستورا، الذي قال إنه يعتزم اطلاع زعماء القمة على آخر ما توصل إليه في مساره على الساحة السورية.