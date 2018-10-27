بوتين وماكرون يبحثان هاتفيًا الأزمة السورية قبيل القمة الرباعية

القاهرة - مصراوي:

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، التقارب في حل الأزمة السورية، في اتصال هاتفي قبيل القمة الرباعية، حسبما أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وذكر المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، ديميتري بيسكوف، أنه "كان هناك اتصال هاتفي بين الرئيسين الروسي والفرنسي"، وذلك قبل انعقاد القمة الرباعية المرتقبة.

وأوضح بيسكوف أن الرئيسان بحثا ضرورة تكثيف الجهود المشتركة من أجل دفع العملية السياسية إلي سوريا إلى الأمام.

وتناول الاتصال أيضًا زيارة الرئيس بوتين إلى باريس في 11 نوفمبر المقبل، وكذلك إمكانية عقد قمة روسية أمريكية في باريس.