الداخلية الأفغانية: الوضع الأمني في "قندهار" تحت السيطرة

كابول (أ ش أ)

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، أن الوضع الأمني في إقليم "قندهار" الجنوبي تحت السيطرة، فيما بدأت بالإقليم صباح اليوم السبت الانتخابات البرلمانية، المؤجلة هناك منذ أسبوع.

وقال المتحدث باسم الوزارة نجيب دانيش، في مؤتمر صحفي بالعاصمة كابول، نقلته قناة "طلوع" الأفغانية، إنه تم نشر ستة آلاف جندي في إقليم "قندهار" لتأمين الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أن الوضع جيد ولم يتم تسجيل أي حوادث حتى الآن.

وأضاف أنه لم يتم تنفيذ أي من تهديدات "الأعداء" خلال الانتخابات اليوم، مشيرا إلى أنه من بين آلاف الجنود الذين تم نشرهم بالإقليم 260 من الإناث.

يشار إلى أنه قد تم تأجيل الانتخابات في إقليم "قندهار" الأفغاني بعد اغتيال قائد الشرطة الجنرال عبد الرازق في تبادل لإطلاق النار قبل يومين فقط من موعدها الأصلي الأسبوع الماضي.

من جانبه، قال نائب المتحدث الرسمي باسم اللجنة الانتخابية المستقلة في أفغانستان عبد العزيز إبراهيمي، إن إجمالي عدد من لهم حق التصويت بالإقليم الجنوبي هو 557 ألف شخص من بينهم 70 ألفا من الإناث.

وأشار إبراهيمي أيضا إلى أن اللجنة تحاول إجراء الانتخابات البرلمانية في إقليم "غازني" بجنوب غرب البلاد العام المقبل، حيث مازال يعاني العديد من المشاكل الأمنية.