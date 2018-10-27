أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس أسعار البطاطس جمال خاشقجي مشروع جنة تركي آل الشيخ محمد صلاح أسعار الذهب

السعودية: التعاون العسكري مع قطر لم يتأثر رغم الخلاف

11:36 ص السبت 27 أكتوبر 2018
السعودية: التعاون العسكري مع قطر لم يتأثر رغم الخلاف

وزير الخارجية السعودي عادل الجبير

القاهرة- مصراوي:

أكد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أن التعاون العسكري مع قطر لم يتأثر رغم الخلاف بين الدولتين.

وقال الجبير، في مؤتمر صحفي بالعاصمة البحرينية المنامة، إن "التمارين العسكرية مستمرة واللجنة الوزارية تلتقي في مواعيدها من أجل التعامل مع الأمور الوظيفية، مثل التعليم والصحة وغيرها، وذلك حتى يتم حل الأزمة مع قطر".

كان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أشاد قبل يومين في مؤتمر "مستقبل الاستثمار" الذي عقد في العاصمة الرياض، باقتصاد قطر، ووصفه بـ"القوي".

وقال بن سلمان: "رغم خلافنا مع قطر، فلديها اقتصاد قوي، وستكون مختلفة تماما بعد 5 سنوات".

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، في الخامس من يونيو 2017، متهمة إياها بـ"دعم الإرهاب وتمويله،" وهو ما تنفيه الدوحة بشدة.

عادل الجبير قطر المنامة محمد بن سلمان

الخبر التالى:

وزير الخارجية العماني: إسرائيل دولة بالمنطقة ونتنياهو هو من طلب الزيارة
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان