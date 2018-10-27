السعودية: التعاون العسكري مع قطر لم يتأثر رغم الخلاف

القاهرة- مصراوي:

أكد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أن التعاون العسكري مع قطر لم يتأثر رغم الخلاف بين الدولتين.

وقال الجبير، في مؤتمر صحفي بالعاصمة البحرينية المنامة، إن "التمارين العسكرية مستمرة واللجنة الوزارية تلتقي في مواعيدها من أجل التعامل مع الأمور الوظيفية، مثل التعليم والصحة وغيرها، وذلك حتى يتم حل الأزمة مع قطر".

كان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أشاد قبل يومين في مؤتمر "مستقبل الاستثمار" الذي عقد في العاصمة الرياض، باقتصاد قطر، ووصفه بـ"القوي".

وقال بن سلمان: "رغم خلافنا مع قطر، فلديها اقتصاد قوي، وستكون مختلفة تماما بعد 5 سنوات".

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، في الخامس من يونيو 2017، متهمة إياها بـ"دعم الإرهاب وتمويله،" وهو ما تنفيه الدوحة بشدة.